Probabili formazioni Elfsborg-Roma | seconda giornata Europa League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ledi, match delladella fase campionato di. La partita è in programma alle 21:00 di giovedì 3 ottobre nella cornice della Borås Arena, dove i giallorossi inseguiranno i primi tre punti di questa avventura europea, dopo il pareggio contro l’Athletic Bilbao all’Olimpico. Serve una vittoria per rimettersi in carreggiata. Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto prenderanno parte agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky e in streaming su NOW.– Squalificato Holmen, in difesa c’è Laon.