Presentazione del libro di Sani al Papema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Serata all’insegna dello spettacolo venerdì prossimo al. Dalle 20 sarà al ristorante di Marina l’attore, conduttore e cantante toscano Stefanoche, per l’occasione, presenterà il suo‘Sulla giostra della vita’ edito da Felici e scritto a quattro mani con Paolo Mugnani. La serata alsarà condotta dal musicista apuano Alberto Lagomarsini. Il ricavato delsarà devoluto per una nobile causa, per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Stefano, nato a Montevarchi nel 1961, è stata un’icona della generazione che ha vissuto gli anni ottanta, debuttando a soli 20 anni al festival di Castrocaro con il brano ‘Un’altra atmosfera’ scritto da Zucchero.