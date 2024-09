MotoGp Indonesia trionfa Jorge Martin

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 9.50 Cavalcata vincente dia Mandalika. Dopo la caduta nella Sprint, il leader iridato si riscatta e riprende un margine di 21 punti sull'immediato inseguitore Francesco Bagnaia, 3°. In gara Pecco ha difficoltà a trovare il ritmo e scivola in sesta posizione, mentre solo Acosta (che chiuderà 2°) resta in scia allo scatenato. Vanno a terra Marc Marquez e Bastianini (che stava sciorinando giri record e provava a insidiare Acosta). Nel finale Bagnaia infila Bezzecchi e Morbidelli e si prende il podio.