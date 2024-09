Migiondàra È tempo di castagne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) A Sondalo èdi "". L’Apt dopo un calendario estivo ricco di iniziative legate alla montagna e al territorio, ha deciso di riproporre per domenica 13 ottobre il grande evento autunnale "Lae bontà d’autunno" che si svolgerà tra le suggestive selve e le caratteristiche vie di Migiondo, piccolo borgo rurale di montagna che rimanda alla vita contadina, con case in sasso, corti, affreschi e antichi fienili. La quarta edizione è all’insegna di laboratori naturalistici, canti, musica di montagna e l’esperienza unica ed indimenticabile del volo vincolato in mongolfiera, per ammirare Migiondo e il fondovalle dall’alto. Info e regolamento: su www.sondaloturismo.it