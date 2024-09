LIVE – MotoGP GP Indonesia 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Latestuale delladel GP d’. Lafa tappa al circuito Mandalika, che ospita il quindicesimo appuntamento di un mondiale sempre più combattuto. Nella giornata di ieri è andata in scena lasprint, che ha visto le due Ducati firmare la prima doppietta per il team nella ‘mini-corsa’ del sabato, con Francesco Bagnaia davanti ad Enea Bastianini. Giornata buia per Jorge Martin, terminato fuori dalla zona punti dopo una scivolata. Lo spagnolo rimane in testa al mondiale con 341 punti, mentre l’italiano si avvicina ed ora è alle spalle dello scudiero Prima Pramac per quattordici punti. L’appuntamento per laè per domenica 29 settembre alle ore 09:00. La pole è di Jorge Martin, che scatterà dalla prima posizione, affiancato da Marco Bezzecchi e Pedro Acosta. Sportface.