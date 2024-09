LIVE Motocross GP Spagna 2024 in DIRETTA | parte gara-1!

Leggi tutta la notizia su oasport

-1! 14.10 Prado punta a vincere davanti al suo pubblico di casa. 14.05 In MX2 Coenen ha vinto-1 davanti ad Andrea Adamo. Quinto Zanchi. 14.00 Tra cinque minuti inizia la fase di preparazione di-1. 13.55 Prado ha cosi portato a 9 i punti di vantaggio sul pilota sloveno Gajser. 13.50 Lo spagnolo ha subito messo in chiaro le sue intenzioni già nella qualifica di ieri, prendendo il comando fin dall'inizio, con Jeffrey Herlings sempre alle sue spalle. Lo sloveno, nonostante unanza non eccezionale, ha concluso in terza posizione. 13.45 Per la terza volta quest'anno, il campionato mondiale difa tappa in, con l'ultimache si svolge a Còzar, in Castiglia. Per Jorge Prado, correre davanti al proprio pubblico potrebbe rivelarsi sia un vantaggio che uno svantaggio.