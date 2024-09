LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa attende vento superiore ai limiti consentiti

Leggi tutta la notizia su oasport

14.25 Nuova partenza alle 14.35. 14.23 Ancora uno spostamento alle 14.33. 14.21 Adesso ai gate ilè tra 17 e 20,2 nodi. 14.18 Chi gongola per questa situazione è Team New Zealand. I Defender hanno tutto l'interesse che la finale si prolunghi, possibilmente anche oltre la data limite del 5 ottobre. In questo modo l'equipaggio vincente avrebbe pochissimo tempo a disposizione per preparare l'America's Cup, furbamente prevista per il 12 ottobre 14.18 Niente da fare. Nuova partenza alle 14.30. 14.16 Tra l'altro il mare si è increspato molto. 14.13 Va detto che le previsioni del sito ufficiale dell'America's Cup raramente ci azzeccano. Ieri davano 5-12 nodi, stamattina 10-17. Alla fine non ci hanno preso 14.12 Nuovo rinvio alle 14.22. Non l'avremmo mai detto che anche oggi ci sarebbe stato dare 14.