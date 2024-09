Le pillole di Polly | recensione di Tutti i particolari in cronaca di Antonio Manzini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Ci sono dolori dai quali non ci si riprende. Lo sa bene Carlo Cappai, un impiegato sulla sessantina addetto all’archivio del tribunale penale che si porta dentro un macigno che nemmeno lui sa come riesce a sopportare. Tutto da quel maledetto maggio del ’77, in cui la sua amica Giada si era intestardita nel voler partecipare ad una manifestazione di protesta. Carlo sapeva che sarebbe stata pericolosa e aveva fatto di tutto per convincerla a non andarci; la giovane, però, era sognatrice ed idealista proprio come era lui all’epoca e non aveva voluto sentire ragioni. Così, quel pomeriggio lui e Giada si erano uniti ai tanti ragazzi che gridavano a voce alta la loro indignazione contro questa società così ingiusta. Poi, era successo tutto in una manciata di secondi. C’era stato del trambusto, poi il cielo era stato squarciato da grida di angoscia.