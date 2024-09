La vendemmia del Morellino In ritardo con le uve rosse Ma la quantità è buona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Gto, 29 settembre 2024 – Le vigne dove si producesi trovano in zone tra le più incontaminate della Maremma toscana, in un’area abbastanza vasta racchiusa tra le valli del fiume Ombrone e del fiume Albegna. In queste settimane squadre di viticoltori sono a lavoro per raccogliere le uve per poi portarle in cantina e trasformarle nei pregiati vini che poi vengono venduti in tutto il mondo. La2024 per la maggior parte dei produttori è però ferma al 40%, una percentuale che tradotta in uvaggi vuol dire che restano da raccogliere le uve. Se i grappoli per fare i bianchi sono ormai in cantina, l’uva rossa e soprattutto il Sangiovese, è ancora in vigna e la speranza dei produttori è principalmente una: permettere ai grappoli di completare la maturazione prima di trasferirli n cantina.