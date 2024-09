La Rosa della Vendetta anticipazioni puntata di stasera 29 settembre su Canale 5 | Deva scompare dopo un confronto con suo padre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Ecco cosa accadrà nei prossimi episodisoap turca La(Gülcemal), in onda– domenica 29– su5.La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nei due episodi che prenderanno il via alle 21:31 e ci terranno compagnia fino alle 23:22 circa. Pronti a scoprire cosa succederà?Ladel 29Nell’undicesimo appuntamento in prime time con la dizi turca Laassisteremo al momento in cui Mert svelerà ache Vefa è a conoscenza del loro precedente fidanzamento. L’uomo non avrà ancora informato Gülcemal, perché Mert gli avrà trasmesso un messaggio fin troppo chiaro: se gli dovesse accadere qualcosa, finirebbe per soffrire molto anche Gülendam.