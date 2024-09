La guida di GQ per non perdersi le migliori offerte dell' Amazon Prime Day di Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Manca poco, pochissimo. La Festa- alias l'Day di, per capirci - è ufficialmente alle porte anche quest'anno, pronta a regalarci un aperitivo di shopping vario ed eventuale per battere sul tempo gli sconti del Black Friday. E sì, magari anche per dare il via con larghissimo anticipo alla stagione dei regali di Natale & co, risparmiando tutto quello che è possibile risparmiare. Già, perché proprio come è accaduto a luglio con ilDay, anche con questa Festa autunnale targatasarà possibile andare a caccia di qualche ottimo affare, conche spazieranno da smartphone, smartwatch, tablet e compagnia tech varia fino a orologi, sneaker e rasoi elettrici. Ma quando iniziano gli sconti? Quanto dureranno? E come si farà a scegliere tra le migliaia di proposte online? Scopriamolo insieme, passo a passo.