Gp d’Indonesia di MotoGp Bagnaia è terzo | E’ stata una gara difficile

(Di domenica 29 settembre 2024) Mandalika, 29 settembre 2024 – Jorge Martin trionfa oggi nella classedel Gp di Indonesia. Il pilota spagnolo della Pramac consolida la leadership nel Motomondiale imponendosi sul tracciato di Mandalika. Martin precede il connazionale Pedro Acosta (Ktm), finito sotto inchiesta per la pressione sospetta delle gomme e poi ‘assolto’.posto per Pecco: il campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, parte male ma recupera terreno nel corso dellachiudendo a 5”595 dal vincitore. Ai piedi del podio Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che chiudono al quinto e sesto posto. Si ritira Marc Marquez per problemi tecnici. Delusione per Enea Bastianini, caduto a 7 giro dalla fine: addioposto.Martin allunga in vetta alla classifica iridata salendo a 366 punti.insegue a quota 345, a -21 dal leader, quando mancano 5 Gp al termine della stagione.