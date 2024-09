Endless Love anticipazioni dal 30 settembre al 5 ottobre 2024 | Kemal e Asu si sposano

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 29 settembre 2024) © Us MediasetSi stringe il cerchio attorno a Asu ed Emir nelle prossime puntate di. Grazie all’aiuto di Leyla e Ayhan,riesce infatti ad entrare in possesso del certificato di nascita della fidanzata e ha la certezza che è la figlia segreta di Galip e Mujgan e, dunque, la sorella del perfido Kozcuo?lu. Scoperta che lo porta a sposare, senza amore, Asu pur di entrare in possesso del pacchetto d’azioni maggiore della società di Emir. La dizi turca è in onda, su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14:10, il venerdì anche in prima serata, ed il sabato alle 14.45. E’ visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 30a sabato 5Lunedì 30: La lettera didà a Tufan una lettera e gli chiede di consegnarla al suo vero capo, il ricattatore di Emir.