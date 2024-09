Cuciniamo insieme | filettini al melograno

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) Abbiamo deciso di rispolverare un abbinamento antico quanto ilche si coltiva da almeno cinquemila anni: quello con la carne di maiale. In cucina, dunque. Se ci fermassimo a considerare l’intelletto della natura così come fecero i nostri antichi lo stupore ci consentirebbe di riappropriarci di uno stile di vita meno disordinato. Pensiamoci: prima di tornare negli inferi dal suo sposo coatto Ade, Persefone, che resta “imprigionata” sotto terra per sei mesi prima di tornare come Primavera a risvegliare il pianeta, lascia agli uomini in eredità questo frutto che è simbolo di rinascita, di fertilità , di speranza. È uno spicchio di estate mentre si annuncia l’inverno e anche dal punto di vista nutrizionale ha proprio questa “funzione”.