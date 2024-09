Classifica Radio 20-26 settembre | Romantico Ma Muori dei Pinguini Tattici Nucleari è il brano più ascoltato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Laelaborata da Earone sui dati della settimana 39 del 2024 dal 20 al 26, vede dopo sette giorni un a nuova numero uno e una new entry in top ten.20-26: due new entry in top ten Perdono una posizione i Coldplay con We Pray, (alla #10), secondoestratto dal decimo album della band britannica Moon Safari, in uscita il prossimo 4 ottobre. Chris Martin e soci ritorneranno live per presentare il nuovo lavoro in studio la prossima estate con una serie di concerti previsti tra Regno Unito ed Asia. In discesa anche Good Luck, Babe! di Chappell Roan presente nella chart da otto settimane, certificato dalla RIAA disco d’oro, all’ottavo posto. Alla #7 la prima new entry della top ten, Per Due Come Noi di Olly, Angelina Mango e Jvuli, che a tre settimane dalla sua release raggiunge la sua posizione più alta, proveniendo dalla #22.