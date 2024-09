Ciclismo i Mondiali 2025 si faranno in Africa! E il percorso in Ruanda sarà duro…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Isi disputeranno in Rwanda (o, la modalità di scrittura del nome di questo Stato è equivalente): per la prima volta nella storia la rassegna iridata si svolgerà inla capitale Kigali a ospitare la manifestazione, che andrà in scena dal 21 al 28 settembre.un momento davvero storico per l’universo del pedale, pronto a esplorare un nuovo Continente e a espandersi verso nuovi territori, regalando un grandissimo spettacolo su un tracciato estremamente impegnativo. Si preannuncia infatti uno dei percorsi più difficili della storia, visto che per la prova maschile è previsto un dislivello totale di 5.475 metri: come un tappone alpino del Giro d’Italia o del Tour de France (se non peggio). Si gareggerà a 1.400 metri sul livello del mare, lungo un circuito diviso in due fasi da ripetere quindici volte.