Carlos Alcaraz approda ai quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino

(Di domenica 29 settembre 2024)aidi500 diregalando al pubblico una prestazione di altissimo livello contro l’olandese Griekspoor, battuto 6-1 6-2 in meno di un’ora di gioco. Una partita dominante, quella del numero tre del mondo, in una di quelle giornate dove chi ci gioca contro non può far altro che ammirare la forza e la classe dello spagnolo. Il dritto, da sempre indicatore del livello di Alcaraz, è stato devastante per tutto il match, un mix di potenza e talento sbalorditivo La partita diAlcaraz aIl campione in carica di Roland Garros e Wimbledon è andato immediatamente sul 5-0 nel primo set, con una serie impressionante di vincenti e colpi di genio. Parziale che si è concluso sul 6-1.