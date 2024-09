Bagni | McTominay ha qualità fisicità e inserimenti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Salvatore, ex centrocampista del Napoli del primo scudetto, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia. A margine dell’inaugurazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona a Casalnuovo l’ex calciatore ha parlato del compagno argentino, ma anche dei nuovi acquisti del Napoli. Un occhio di riguardo per. Di seguito le parole dell’ex partenopeo.: “La storia di Diego, soprattutto per Napoli, rimarrà da qui a tremila anni“ Così l’ex Napoli: “La storia di Diego, soprattutto per Napoli, rimarrà da qui a tremila anni. Non solo per quello che ha fatto per il Napoli e per noi compagni, ma per la persona che è stato nei confronti dei compagni, è molto più importante. Purtroppo si sottolineano sempre le cose negative della vita, ma lui di positive ne aveva tante: altruista, per bene, umile e generoso.