Anticipazioni Le Iene Show del 29 settembre 2024 | inviati temi ospiti e scaletta

(Di domenica 29 settembre 2024) Questa sera, domenica 29, alle 21,20 su Italia 1 va in onda la prima puntata della nuova stagione de Le. Vediamodella serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Le29Ecco ladella puntata di stasera: Achille Lauro, Katherine Kelly Lang e Luigi Celeste: La trasmissione ha ospitato personaggi noti del mondo dello spettacolo e della cronaca, come Achille Lauro, la star di Beautiful Katherine Kelly Lang e Luigi Celeste, protagonista di una vicenda familiare drammatica e ora regista. Il caso Sinner: Il documentario ha approfondito il caso del tennista italiano Jannik Sinner, coinvolto in una vicenda di doping. Attraverso un esperimento e le dichiarazioni di esperti, la trasmissione ha messo in discussione le conclusioni ufficiali e ha sollevato interrogativi sulla gestione di casi simili.