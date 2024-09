Una pioggia di m*** Esplode la fogna | eruzione di escrementi ricopre auto motorini e passanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Un video che mostra il momento in cui scoppia una condotta settica, facendore rifiuti umani a oltre 30 metri di altezza e piovere sullesu un’strada trafficata è diventato virale sui social in queste ore. Il filmato non è certo per i deboli di cuore. Il Sun riporta che l’incidente è avvenuto intorno alle 11 di mattina di martedì in un cantiere dove erano appena state installate delle nuove condotterie. Si ritiene che la rottura sia stata causata dagli ingegneri che stavano eseguendo un test di pressione. Lerità hanno affermato che nessuno è rimasto ferito nell’esplosione, tuttavia l’è stata apparentemente così potente che un pezzo di attrezzatura edile pesante si sarebbe ribaltato sul posto.