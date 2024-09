Tarros partenza in salita Primo test a San Miniato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Si ricomincia. La serie B Interregionale, girone B della Conference Nord-Ovest, è ai nastri diin questo week-end e per i primi due punti in palio lo Speziaè di scena domani a San. Unasubito inper la rivoluzionata truppa bianconera, impegnata contro una formazione certamente giovane ma che possiede grande qualità ed intensità di gioco, ma è anche vero che in questo girone toscano appare difficile, se non impossibile, trovare squadre che non ti rendano difficile la vita. C’è ovviamente curiosità di vedere il nuovo corso impresso da coach Davide Diacci sebbene qualche spunto di riflessione si è già notato durante la pre-season.