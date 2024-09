Sinner-Safiullin oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Jannikaffronterà Romannel secondo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale cinese. Il numero uno del ranking mondiale ritorna in azione dopo il successo in rimonta ai danni del bombardiere cileno Nicolas Jarry. Di fronte a lui c’è il lucky loser russo che, dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni, è stato ripescato e all’esordio nel main draw si è preso il lusso di eliminare in due parziali il veterano svizzero Stan Wawrinka. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche è in vantaggio per 2-0 (5-1 il computo dei set) e partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il sovietico, però, è un avversario molto duro su questa superficie ed è certamente capace di poter dare del filo da torcere al campione in carica.