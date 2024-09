Sella l’attesa è finita | Siamo pronti | Fondamentale il sostegno dei tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Centododici giorni dopo, domani, la Benedetto ritroverà la Baltur Arena e i suoi. Subito la neopromossa Libertas Livorno (palla a due ore 18), poi Forlì mercoledì, e di nuovo in casa con Orzinuovi, per una settimana di fuoco: preludio di ciò che sarà il nuovo campionato di Serie A2, tornato ad essere a girone unico con 20 squadre. Esordio per Cento ed esordio anche per coach Di Paolantonio, a lui il compito di ricevere l’eredità di Matteo Mecacci, nelle ultime cinque stagioni guida tecnica dei biancorossi. "Sono soddisfatto del modo in cui i ragazzi stanno lavorando, anche se non ci stiamo allenando al completo dal 27 agosto, per cui saremo po’ indietro – ha commentato alla vigilia l’allenatore che l’anno scorso ha raggiunto una bella e per nulla scontata salvezza con l’Andrea Costa Imola in B, attraverso i playoff –.