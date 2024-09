PlayStation vuole utilizzare l’intelligenza Artificiale per rendere più veloce lo sviluppo dei giochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 28 settembre 2024) In un nuovo Sony Corporate Report, il colosso giapponese ha rivelato cheutilizzeràe l’apprendimento automatico per accelerare lodei suoi, cercando in questo modo di contenere i costi. Insider Gaming ha riportato come a pagina 16 del report sia possibile leggere il seguente passaggio: “Sony rafforza le tecnologie che possono aiutare i creatori ad impegnarsi per massimizzare il valore della loro proprietà intellettuale in modi efficienti e di alta qualità, come il rilevamento e l’acquisizione, nonché elaborazione 3D in tempo reale, intelligenzae apprendimento automatico. L’insieme di queste tecnologie aiuteranno a distribuire le nostre proprietà intellettuale rapidamente e a basso costo ad una gamma più ampia di fan”.