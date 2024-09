Piazza Cinque Giornate parte il restauro del monumento di Giuseppe Grandi | Parte dell’identità di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)- Sono partiti, a cura della direzione Tecnica e Arredo Urbano del Comune di, gli interventi diconservativo deldedicato ai Caduti delle, situato nell'omonima. Il progetto complessivo, dentro al quale vi è anche quello di valorizzazione della Cripta sottostante l'obelisco, restituirà alla cittadinanza uno dei monumenti celebrativi più importanti della storia della città meneghina. I tempi complessivi per ildell'obelisco sono stimati in circa otto mesi, per un importo di 230mila euro. "Questae il suo obelisco - sottolinea l'assessora ai Servizi civici e generali Gaia Romani - sonodell'identità die rappresentano una storia che tocca profondamente il cuore dei milanesi.