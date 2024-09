Pensioni in aumento dopo il nuovo Psb di Giorgetti | tutte le novità dal 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 28 settembre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarloha presentato il Piano strutturale di bilancio con una lunga prefazione. Questo documento attesterà davanti all’Unione europea le intenzioni dell’Italia per quanto riguarda la riduzione del proprio debito e del deficit, attraverso ridimensionamenti della spesa e razionalizzazioni delle uscite. Uno degli argomenti toccati daè quello delle, molto importanti nel programma elettorale del partito a cui appartiene il ministro dell’Economia, la Lega. Se da una parte il Governo potrebbe essere costretto da alcune cause legali a rivalutare interamente gli assegni all’inflazione, dall’altra si preparano incentivi per chi rimane nel mondo del lavoro anche raggiunta l’età pensionabile.