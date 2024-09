Moto3 | Luca Lunetta svetta nella FP2 del GP dell’Indonesia Anche Farioli in top 3!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) La SIC58 Squadra Corseterza e ultima sessione di prove libere valide per il GP, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP. Dopo un turno sfavillante infattiha segnato il miglior tempo, mentre Filippoha ottenuto un’ottima terza posizione. In un vero e proprio valzer delle cadute che non ha risparmiato nelle battute finali neil pilota italiano leader,ha fermato il crono a 1:37.384 rifilando +0.266 alla Liqui Moly Husqvarna Intact GP di Collin Veijer, secondo davanti a Pippo, bravo a chiudere la top 3 con un gap di +0.384 rispetto al compagno di squadra. Bene poi Ivan Ortolà (MT Helmets -MSI), quarto con +0.447 precedendo l’attuale dominatore del Mondiale David Alonso (CFMOTO Aspar Team), quinto a +0.450. Dovranno partire dal Q2 gli altri centauri italiani.