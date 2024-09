LIVE Sinner-Safiullin 0-2 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Pregevolissima palla corta del russo, in diagonale dal lato del rovescio con il dritto. Wow. Può solo arrivare. 30-30 Servizio e benedizione. 15-30 Stecca l’entrata di rovescio dopo lo slice. 15-15 Ace (2°). 0-15 Doppio fallo (1°). 0-2 Altro errore gratuito con il rovescio di. Break. 40-A Errore gratuito di rovescio del n,1 del mondo. 40-40 Con la prima! 30-40 Di poco larga la risposta di rovescio sulla seconda. 15-40 Lungo il rovescio in difesa dell’azzurro, spinge per ora forte e in campo. 15-30 Sfonda con il dritto. 0-30 Gran risposta d’incontro die punto diretto. 0-15 Doppio fallo (1°). 0-1 Ace (1°). 40-15 Errore di dritto. 30-15 Altra botta micidiale al centro. 15-15 In rete il dritto di. 15-0 Ace sporco.