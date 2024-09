LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | ancora nulla vento incostante Luna Rossa attende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42 Le barche sonocompletamente ferme. 15.42 Otto minuti alla partenza. 15.37 Nuovo rinvio alle 15.50. Adesso siamo veramente al limite per la disputa di due regate oggi. 15.36 E’ unmolto. Ci sono sono delle zone del campoa 5,9 nodi. 15.35 Altro rinvio alle 15.45. 15.34 Attenzione, si dovrebbe partire alle 15.43! Al momentotra 7,5 e 9 nodi! 15.32nessuna comunicazione. 15.20di fatto. Ma attenzione che ilsta salendo 15.04 Rinvio di almeno altri 30 minuti ora. 15.01 E adesso 15.15. 15.00 Nuovo rinvio alle 15.10.sempre sui 5-6 nodi. Oggi si potrebbe non regatare, a questo punto. 14.56 Sin qui, tra round robin e finale,e Ineos si sono affrontate 5 volte. 3 le vittorie dei britannici, 2 per gli italiani.