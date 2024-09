Inzaghi | Sommer due gol presi senza parate! Poi elogia Correa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024)ha commentato la partita vinta dall’Inter contro l’Udinese per 2-3 a Udine. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPAPOST UDINESE-INTER CONFERENZAin sala stampa nel post di Udinese-Inter., la notizia migliore di oggi? La prestazione della squadra, ma non avevo nessun dubbio. Lo avevo detto alla squadra, da martedì si sono presentati benissimo facendo 4 giorni strepitosi. La prestazione è la conseguenza del lavoro fatto. Siamo stati bravissimi, l’unica pecca non aver chiuso la partita. Abbiamo sempre avuto in mano la partita. Lautaro Martinez, era solo discorso di tempo e di condizione fisica? Cosa cambia per voi? Segnale importante, sono contento. Veniva da questo momento, dove nel derby aveva fatto una buona partita. Capita per gli attaccanti, deve continuare a lavorare così, le occasioni le aveva sempre avute.