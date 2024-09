Inter non perfetta ma Inzaghi ritrova la vittoria a Udine E Lautaro torna a segnare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) L’rialza la testa dopo il derby ea vincere mettendo fine a un filotto di tre partite senza successo: non è tutto oro quello che luccica, tutt’altro, ma la risposta a livello di rabbia e voglia, c’è tutta. E anche i problemi di questo inizio di stagione in cui in trasferta stiamo assistendo a prestazioni ondivaghe e lontane dagli standard ai quali questa squadra ha abituato tifosi e addetti ai lavori, quelli rimangono. Ma con i tre punti, è tutto più facile e ci si può presentare senza patemi d’animo allo scontro fondamentale in Champions League, dove arriva la Stella Rossa al Meazza martedì. Non è ancora l’dominante dello scorso anno e alla fine lamatura anche per episodi, in modo non pulito e con qualche amnesia dietro, oltre che con il terzo gol subito di testa in questo campionato (in tutto quello scorso furono appena quattro).