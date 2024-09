Insulti a Maometto | la polizia ammazza l' ultima follia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Due persone accusate di blasfemia uccise in Pakistan in pochi giorni dalla. Abdul Alì, un musulmano di 52 anni della provincia del Baluchistan è morto il 12 settembre durante uno scontro a fuoco a Mirpurkhas. Dopo di lui, a distanza di meno di una settimana, è stata la volta di Shah Nawaz, medico 32enne, prelevato all'ospedale della provincia di Sindh e deceduto in una sparatoria, circondato dalle forze dell'ordine. Oltre agli omicidi extragiudiziali, un tribunale dell'Agenzia federale di investigazione (Aif) di Rawalpindi ha condannato a morte una donna cristiana, Shagufta Kiran, dopo averla riconosciuta colpevole di blasfemia. La sentenza è giunta oltre tre anni dopo il suo arresto, avvenuto il 29 luglio 2021, per aver partecipato a una discussione su temi religiosi all'interno di un gruppo WhatsApp denominato “Pure Discussion”.