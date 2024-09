Incornato da un toro imbizzarrito muore anziano di 88 anni nel Bellunese Indagato il proprietario dell’animale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Un uomo di 88, Valerio Casanova Fuga, è morto in Val Visdende, nel, dopo essere statoda unfuggito da un recinto. A quanto si è appreso, l’stava sistemando la legna per l’inverno quando si è trovato di fronte l’animale. Subito soccorso grazie all’allarme lanciato da una passante, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Belluno, ma è morto poco dopo l’arrivo. La Procura ha aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati, come atto dovuto, il, rispetto al quale si dovranno chiarire eventuali responsabilità in merito alla corretta custodia del bovino. L'articoloda undi 88nelilproviene da Il Fatto Quotidiano.