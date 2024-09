Il Pertini Radio raddoppia Da oggi si registra anche a Sant’Eusebio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilarriva al Vi.Be. La web tv, con un secondo studio dizione all’interno dello spazio gestito dall’associazione musicale in via7. Il progetto è stato realizzato all’interno di “Cinyoungaction – Azioni per i giovani – I giovani in azione”, il programma che ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro dalla Regione. Nei mesi scorsi sono stati coinvolti diversi giovani tra i 16 e i 29 anni: per loro sono stati organizzati dei corsi di formazione, che hanno portato alla nascita di due diversi format, che andranno in onda in via sperimentale fino a fine anno ogni giovedì alle 18,30. Il primo si chiama “Mondi Vi-Cini“ e porterà alla scoperta delle esperienze dei giovani di Cinisello nel mondo. Il secondo si intitola “Break Point Podcast“ ed è dedicato alla musica emergente e alle professioni del settore.