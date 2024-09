I giocatori del Bodø vanno allo stadio a piedi ma la Uefa vuole le immagini tv del pullman e allora…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 28 settembre 2024) Questo mercoledì si è tenuta la partita di Europa League trae Porto.è piccola, i calciatori sono abituati a recarsiaddirittura a, ma lache le squadre arrivinotutti insieme e in bus, per motivi televisivi. La partita si è giocata mercoledì ed è finita 3-2 per i norvegesi che sconfissero 6-1 la Roma di Mourinho. Una storia assurda raccontata dal quotidiano tedesco Faz: “La distanza aerea tra Porto eè di 3224 chilometri! () Quindi è naturale che i portoghesi raggiungano la Norvegia in aereo”. Quello che sorprende “è stato il modo in cui ilGlimt è arrivato – o meglio: doveva arrivare – alla partita casalinga di Europa League. In autobus!è piccola, ci vivono ben 40.000 persone e le distanze sono brevi”.