Ecco che fine hanno fatto le ecovandale di Van Gogh | batosta senza precedenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Non è bastata la condanna delle loro compagne di vandalismo a placarli. Ieri, nello stesso giorno in cui la Southwark Crown Court londinese ha inflitto una condanna esemplare a Phoebe Plummer, 23 anni, e Anna Holland, 22 anni, colpevoli di aver imbrattato il vetro protettivo e danneggiato la cornice del celebre quadro di Vincent Van“I Girasoli” conservato alla National Gallery, tre attivisti dell'associazione ambientalista radicale Just Stop Oil (Jso)ripetuto il gesto nel museo londinese: imbrattando nuovamente non solo “I Girasoli” di Van, ma anche un altro dipinto nelle vicinanze. «Ci sono persone in prigione per aver detto basta anuove estrazioni petrolifere e di gas», ha gridato un'attivista, dopo essersi tolta il maglione assieme ai suoi due compagni di protesta per mostrare al pubblico una maglietta con su scritto Just Stop Oil.