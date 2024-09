Disastro Rai e Ucraina Conte si smarca e Schlein resta da sola Sinistra in fumo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Tanta fatica per nulla, la segretaria non ha sentito ragioni. Si racconta nei corridoi di Palazzo Carpegna, al primo piano, dove si affacciano gli uffici del gruppo Pd in Senato, che Dario Franceschini e Francesco Boccia abbiano sudato sette camicie per convincerla. Soprattutto dopo che ormai era chiaro che Giuseppee persino Angelo Bonelli sarebbero entrati in aula ed eletto due consiglieri, il sempreverde Roberto Natale e l'uscente Alessandro Di Majo. Il capogruppo e l'ex ministro le hanno provate tutte, usando anche qualche "esca" per attirare l'attenzione dell'inquilina del Nazareno: il giornalista ex Repubblica Goffredo De Marchis e l'ex sottosegretario lucano Salvatore Margiotta. Elly ha tenuto duro, nessuna concessione, ed i due hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco.