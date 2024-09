DC Studios – In arrivo un film crossover con Bane e Deathstroke

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 28 settembre 2024) Due dei più temibili cattivi della DC si incroceranno in un nuovo. Venerdì The Hollywood Reporter ha confermato che i DCdi James Gunn e Peter Safran stanno lavorando a unin live action con protagonisti i villain di Batman,. Matthew Orton, il cui lavoro include il prossimo Captain America: Brave New World, sta scrivendo la sceneggiatura, che al momento non ha ancora un regista. Al momento non è chiaro quale sarà la collocazione temporale del progetto dirispetto al reboot di Batman previsto dai DC, The Brave and the Bold. Nonostante siano entrambi antagonisti nell’orbita di Batman,hanno interagito solo tangenzialmente nei fumetti.