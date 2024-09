Crozza e il monologo su Meloni-Musk | Lui fa uso di droghe e ha 2 figli da maternità surrogata Con il nostro governo andrebbe a Rebibbia…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Maurizio, nella prima puntata della nuova stagione di “Fratelli di”, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, dedica parte del suoal legame tra la premier Giorgiaed Elon. “Solo su Marte possono stare insieme perché come stili di vita ‘sti due sono distanti anni luce.ha ammesso l’uso di Lsd, cocaina, ketamina, ecstasy, funghi psichedelici e marijuana. Poi, in tema di famiglia tradizionale, ha fatto anche 11con tre donne diverse, due dei quali con la. Ecco, in effetti, con le leggi che sta preparando iluno così, altro che Marte. Atterrerebbe direttamente a Rebibbia” “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articoloe ilsu: “Lui fa uso die ha 2da