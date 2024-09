Con la sinergia si combattono le malattie reumatiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) Dermatologia, gastroenterologia, oculistica, neurologia, nefrologia, ematologia, radiologia, chirurgia ortopedica, fisiatria, psicologia, sono tra le branche direttamente coinvolte dallee con le quali il reumatologo si confronta quotidianamente. Infatti molte delleed in particolare le artriti infiammatorie e le connettiviti sono patologie sistemiche che possono colpire l’organismo in percentuale più o meno grave rendendolo progressivamente più fragile. Per questo motivo latra specialisti delle varie branche mediche può facilitare non solo la presa in carico ma anche la cura del malato reumatico.