Comportamenti sbagliati alla guida | Serve maggiore educazione civica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Un incidente dietro l’altro, una lista di vittime della strada da bollettino di guerra. Colpa, il più delle volte, diche rischiano di avere ripercussioni gravi – se non gravissime – sugli altri utenti della strada. Ne parliamo con il comandante della Municipale di Camaiore Claudio Barsuglia, anima del Movimento Articolo 230 che si batte per potenziare l’stradale nelle scuole col sostegno dell’amministrazione e del sindaco Marcello Pierucci. Comandante, abbiamo una lista di incidenti da far paura "Vorrei sottolineare, per prima cosa, che il problema potrebbe essere tamponato con l’applicazione dell’articolo 230. Grazie all’stradale, potremmo ridurre sia il volume di incidenti, sia il tasso di mortalità sulle strade. Il fattore educativo è fondamentale e la mancata conoscenza delle regole di base da seguire sulla strada è devastante.