Chi è Carlo Aloia il maestro di danza a Ballando Con Le Stelle

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024)è tra i nuovi insegnanti della diciannovesima edizione diCon Leal via da stasera su Raiuno a partire dalle 21:30, chi è la moglie Il ballerino sarà al fianco di Sonia Bruganelli tra i concorrenti che si esibiranno sul dancefloor del programma del prime time del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Romano, classe 1986,balla dall’età di undici anni seguito dalRiccardo Cocchi, ballerino che ha conquistato il titolo di campione del mondo per ben cinque volte. Dal canto suo, il ballerino ha raggiunte diverse finali nelle competizioni anzionali e nazionali, diventando campione italiano di latino americano per due volte. Nel 2015 ha iniziato a ballare con Burn To The Floor: l’anno successivo è divenuto dance captain, prendendo parte in seguito al Burn To The Floor di Dubai nel 2022.