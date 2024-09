Caso Clostebol Ricorso Wada Sinner Dimostrerò innocenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un fulmine a ciel sereno ha scosso gli appassionati italiani di tennis questa mattina, proprio mentre Jannik(che già sapeva tutto da un paio di giorni) giocava il secondo turno dell’Atp 500 di Pechino. L’Agenzia mondiale antidoping () ha presentatoal Tribunale arbitrale internazionale dello sport (Tas) contro l’assoluzione del numero uno del mondo, il quale è stato ritenuto esente da colpa o da negligenza da un tribunale indipendente nominato dall’International Tennis Integrity Agency (Itia), dopo esser risultato positivo ala un controllo svolto a Indian Wells il 10 marzo e in un altro test effettuato la settimana successiva. La, si legge in una nota, ritiene che la conclusione del tribunale indipendente, che parla di “nessuna colpa o negligenza”, non sia corretta ai sensi delle norme vigenti.