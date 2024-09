Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 19.35 SARA SPANO’ BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E VIA APPIA IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA FLAMINIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI VIA MOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DATRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA SU VIA SALARIA CODE PER LAVORI TRA FONTE DI PAPA E MONTE ROTONDO SCALO IN DIREZIONE RIETI INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO NEL FINE SETTIMANA LA CIRCONE FERROVIARIA TRAE GUIDONIA E TRAE TIVOLI VALLE DELL’ANIENE SARA INTERRROTTA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI RADDOPPIO DELLA LINEA PREVISTO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI.