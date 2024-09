Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024)DEL 27 SETTEMBREORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLAFIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; PROPRIO SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV-NAPOLI LA CIRCONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI SALONE: RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’.