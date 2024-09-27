Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2024 ore 08:45 (Di venerdì 27 settembre 2024) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2024 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA Roma FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E LA MAGLIANA, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, E SALARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO; PROPRIO SUL RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AV Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI SALONE: RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI DELL’ALTA VELOCITA’.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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