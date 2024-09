Verso il match a casa del Montecchio Gallo Gigli | È un Montefano deciso Dobbiamo riscattarci subito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "reagirealla sconfittalinga con il Fabriano Cerreto, una battuta d’arresto meritata ma che non cambia il percorso chefare". Lorenzo(foto), direttore sportivo del, proietta lo sguardo aldi domenica quando i viola faranno visita al. "Di fronte – dice – si troveranno squadre reduci dalla sconfitta nel turno precedente.pensare a noi stessi e a voltarepagina contro un avversario costruito per i primi posti in classifica". Ci sarà da fare di più rispetto alla partita contro Fabriano. "Noi – spiega– avevamo battuto l’Urbino nel turno precedente mentre gli avversari erano incappati in quattro sconfitte tra campionato e Coppa Italia, magari non abbiamo avuto il giusto atteggiamento e la necessaria concentrazione, alla fine siamo rimasti a mani vuote". In questo momento c’è da ricaricare le pile.