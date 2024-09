Uomini e Donne | Gemma manda a casa Valerio Aurora smaschera Matteo e Maria svela l' identità della talpa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nuova puntata del dating show diDe Filippi: oggi al centro dello studio non si sono visti i quattro nuovi tronisti, ma solo le dame e i cavalieri del Trono Over. L'ultimo appuntamento settimanale diè dedicato al Trono Over, con al centro dello studio due delle dame più famose del dating show:Galgani e Barbara De Santi, che non hanno deluso le aspettative del pubblico. Durante la puntata,ha rivelato una confidenza che ha scosso il parterre.Galgani chiude la porta ae si avvicina a Raffaele La prima seduta di oggi è stata dedicata alla dama piemontese, che in precedenza aveva interrotto la frequentazione con. Oggi, il cavaliere le ha chiesto una seconda chance, maera perplessa. In questo momento,