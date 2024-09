Una visita a sorpresa all’ospedale Sant’Orsola Spalletti a Bologna | Ci stiamo riscattando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ma sì, è proprio lui: Luciano. Il ct è asolo che non va né a Casteldebole, quartier generale rossoblù, né tantomeno al Dall’Ara. Luciano sceglie una situazione diversa. L’hanno chiamato all’ombra delle Due Torri l’Ausl, il Policlicoe la Fanep, l’associazione del professor Emilio Franzoni che si occupa dei disturbi del comportamento alimentare dei minori.alcune strutture del, il ct, si sofferma con famigliari e pazienti. Si parla anche di disturbi alimentari.ascolta, medita e si confronta con Elisa, anoressica. C’è anche un altro ct. Meglio, un ex ct, perché Davide Cassani non è più il commissario tecnico delle due ruote. "La vittoria in Francia – le parole di– è stata importante". Non è stato ancora del tutto cancellato l’Europeo, ma un primo passo è stato fatto.