Tre Bicchieri 2025 i migliori vini del Molise premiati dal Gambero Rosso

(Di venerdì 27 settembre 2024) Ilè la seconda regione più piccola d’Italia. Ma nei suoi quasi 4500 chilometri quadrati riesce a condensare montagna, un’ampia fascia collinare e un breve tratto di costa. Questo ondulato altipiano, circondato dai Massicci delle Mainarde e del Matese, che digrada lentamente verso il mare, è un territorio fuori dalle solite rotte turistiche ma forse è proprio per questo che riesce a conservare un suo proprio fascino, soprattutto dal punto di vista naturalistico. Tredel. I vitigni In questo ambiente la vite è una coltura che si pratica sin dall’antichità ed è quindi qualcosa di profondamente connesso con le radici rurali della regione. Come in tutte le zone di cerniera anche qui ci sono confini labili che nel tempo hanno lasciato filtrare vitigni tra una regione e l’altra.