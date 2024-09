Traffico Roma del 27-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionemolto intenso sulle principali strade consolari della capitale sul grande raccordo anulare quelli in carreggiata esterna tra via della Magliana e la Laurentina riscaldata interna assiste coda all’altezza della Bufalotta hai più avanti all’altezza dello svincolo di Ciampino pile a tratti sulle percorso Urbano della A24L’Aquila trattor cervare la tangenziale est in questa direzione sulla tangenziale file dal bivio con la 24 via Tiburtina e da via delle Valli via dei Campi Sportivi verso lo stadio è ancora code da Piazza di Porta Maggiore a viale Castrense in direzione San Giovanni a Porta metronia segnaliamo incidente in piazza Numa Pompilio possibili disagi per una manifestazione oggi dalle 10 alle 13 in largo Bernardino da Feltre a Trastevere che ricordiamo che per il cantiere di Porta Maggiore sempre molti i disagi in ...